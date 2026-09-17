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Jueves 17 de septiembre de 2026

Cerrarán carriles de Teófilo Borunda hacia el Reliz durante seis semanas por obras de la gaza

A partir del sábado 19 de septiembre se cerrarán carriles de la avenida Teófilo Borunda, en sentido Centro–Reliz, por los trabajos de instalación de la estructura del soporte norte de la gaza de incorporación al periférico de la Juventud.

La Dirección de Obras Públicas Municipal informó que las modificaciones tendrán una duración aproximada de seis semanas. La circulación en sentido Reliz–Centro permanecerá sin afectaciones.

Para continuar hacia el Reliz, los conductores deberán tomar la rampa hacia la lateral del periférico de la Juventud, a la altura de Vialidad y Tránsito, avanzar hasta Ortiz Mena y retornar al periférico para utilizar la rampa de descenso hacia Teófilo Borunda.

Quienes circulen por Silvestre Terrazas y busquen incorporarse al periférico hacia el norte deberán continuar hasta Teófilo Borunda y utilizar como alternativas las avenidas Politécnico Nacional u Ortiz Mena.

Para los automovilistas que salgan del Centro por Teófilo Borunda rumbo a Cuauhtémoc, Silvestre Terrazas, Zarco o las colonias Cerro de la Cruz, Los Pinos y Margarita Maza de Juárez, la alternativa será tomar la calle 28 hacia la avenida Zarco.

El Municipio recomendó planear los recorridos, considerar al menos 20 minutos adicionales de traslado, conducir con precaución y respetar la señalización preventiva durante las obras.

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