Cerrarán por ocho meses carriles de Fuerza Aérea por construcción de paso superior

Viernes 14 de agosto de 2026

A partir del próximo lunes 24 de agosto serán cerrados totalmente los tres carriles de circulación de sur a norte de la avenida Fuerza Aérea, debido a los trabajos de construcción del paso superior en el cruce con Palestina.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado informó que el cierre tendrá una duración estimada de ocho meses, por lo que pidió a los automovilistas anticipar sus traslados, especialmente a quienes se dirigen al aeropuerto y a sus centros de trabajo.

Como alternativas de circulación se habilitarán tres rutas de desvío, entre ellas Rancho Enmedio, avenida Vereda Real y Camino Real–calle 28a.

El secretario Jorge Chánez Peña llamó a la ciudadanía a tomar precauciones durante el desarrollo de la obra, mientras que el director de Caminos, Adolfo Villalobos, explicó los detalles del operativo vial que acompañará los trabajos.

La intervención forma parte de la construcción del paso superior Fuerza Aérea–Palestina, proyecto que busca mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado en este importante sector de la ciudad.