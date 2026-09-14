Cerrarán por seis semanas carriles del Teófilo Borunda por obras de la Gaza

Lunes 14 de septiembre de 2026

A partir del próximo 19 de septiembre, el Gobierno Municipal cerrará temporalmente los carriles del bulevar Teófilo Borunda, conocido como Canal, en sentido Centro-Reliz, debido a las maniobras necesarias para continuar con la construcción de la Gaza de incorporación al Periférico de la Juventud.

El cierre tendrá una duración aproximada de seis semanas, periodo durante el cual ambos carriles permanecerán fuera de circulación para permitir el montaje de nuevas estructuras correspondientes al soporte norte de la obra.

Durante este tiempo, los automovilistas que circulen desde el Centro hacia el Reliz serán desviados hacia el Periférico de la Juventud, utilizando la rampa de acceso a la lateral a la altura de las instalaciones de Vialidad. Posteriormente deberán continuar hasta Ortiz Mena, retornar y reincorporarse a la prolongación Teófilo Borunda.

Los trabajos contemplan la colocación de tres nuevas secciones del arco, cuyo peso conjunto supera las 230 toneladas, por lo que será necesario utilizar maquinaria especializada de gran capacidad y realizar maniobras de alta precisión.

Además, se habilitarán rutas alternas para quienes circulen por Silvestre Terrazas hacia el norte y para conductores que se dirijan a Cuauhtémoc, Zarco y sectores como Cerro de la Cruz, Los Pinos y Margarita Maza de Juárez.

Las desviaciones contarán con apoyo de elementos de la Policía Vial y personal de obra para orientar a los automovilistas en los puntos de mayor circulación.

Las autoridades recomendaron evitar la zona en la medida de lo posible, respetar los señalamientos y anticipar los traslados al menos 20 minutos debido a las afectaciones previstas en el tránsito.

La construcción de la Gaza Teófilo Borunda-Periférico de la Juventud registra actualmente un avance físico del 38%. Entre los trabajos recientes se encuentra el montaje de una estructura metálica de 78 toneladas, además de labores especializadas de soldadura para continuar con el armado del proyecto.