César Duarte protagoniza video en redes sociales desde Parral: "El Juicio Final se celebrará aquí"

Martes 25 de febrero de 2025

Hidalgo del Parral.- En las últimas horas, un video protagonizado por el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, ha comenzado a circular rápidamente en redes sociales. En las imágenes, Duarte, con barba y visiblemente más delgado, aparece aparentemente contento, disfrutando de una comida con una botella de vino sobre la mesa en lo que parece ser un restaurante. Con una actitud relajada, dirige algunas palabras al pueblo de Parral, la ciudad que lo vio crecer, con un tono algo jocoso y casi poético.

El ex mandatario, en su breve intervención de 38 segundos, se refiere a Parral de una manera peculiar, destacando su aprecio por la ciudad. “Parral, sucursal del cielo, futuro puerto marítimo, futuro puerto espacial. La Virgen de Guadalupe no llegó porque ya tenía compromiso en México, sin embargo, el Papa no está solo por asuntos políticos, por purgas. De Parral al cielo hay una diferencia enorme con el Vaticano, del Vaticano al cielo es larga distancia, y de Parral al cielo es llamada local; y en los últimos meses se acaba de decretar que el Juicio Final se va a celebrar en Parral”, declara con entusiasmo.

En el video se puede escuchar a un grupo de personas (al menos un hombre y una mujer) riendo y celebrando sus palabras, lo que agrega un tono informal y de camaradería al momento. Sin embargo, aún se desconoce el lugar exacto donde fue grabado el video ni quiénes acompañaban al ex Gobernador.

Este material ha generado gran revuelo en las redes sociales, no solo por las declaraciones de Duarte, sino también por su nueva apariencia física después de haber estado bajo medidas cautelares y haber estado preso durante más de dos años, acusado por peculado durante el Gobierno de Javier Corral. El video ha sorprendido a los usuarios de las redes, quienes rápidamente han comenzado a especular sobre el estado actual del ex Gobernador y la actitud relajada que muestra en la grabación.