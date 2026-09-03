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Jueves 3 de septiembre de 2026

César Jáuregui amplía ventaja y se mantiene al frente en encuesta de Rubrum

César Jáuregui se mantiene al frente de las preferencias entre los posibles candidatos del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua y amplió su ventaja durante el último mes, de acuerdo con la más reciente encuesta de Rubrum.

El estudio, cuyo levantamiento se realizó el pasado 1 de septiembre, coloca a Jáuregui con 33.1 por ciento de las preferencias, seguido por Manque Granados con 25.3 por ciento y Santiago de la Peña con 24.7 por ciento.

De esta manera, Jáuregui aventaja por 7.8 puntos porcentuales al segundo lugar y por 8.4 puntos al tercero.

La tendencia de las mediciones de Rubrum muestra además un crecimiento de Jáuregui durante los últimos meses: pasó de 29.8 por ciento en junio, a 30.7 en julio, 30.9 en agosto y 33.1 por ciento en septiembre, manteniéndose en el primer sitio.

En los siguientes lugares aparecen Rafa Loera con 5.9 por ciento, Alan Falomir con 5.5, Alfredo Chávez con 3.3 y Jorge Soto con 2.2 por ciento.

La misma encuesta muestra una amplia ventaja del PAN en Chihuahua capital. Si hoy fuera la elección para presidente municipal, Acción Nacional obtendría 54 por ciento de las preferencias, frente al 31.2 por ciento de Morena, una diferencia de 22.8 puntos porcentuales.

El PRI registra 4.8 por ciento; Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, 1.6 por ciento cada uno, mientras que 6.8 por ciento respondió que aún no decide.

Los resultados contrastan con el escenario estatal rumbo a la gubernatura, donde la competencia entre PAN y Morena aparece mucho más cerrada: Morena registra 39.7 por ciento y el PAN 36.9 por ciento, una diferencia de 2.8 puntos.

Este escenario muestra la importancia electoral de Chihuahua capital rumbo a 2027, donde Acción Nacional conserva una ventaja considerable y cuyo resultado tendrá un peso relevante en la competencia estatal.

Para la medición correspondiente a la Presidencia Municipal de Chihuahua y los posibles candidatos del PAN, Rubrum realizó 600 levantamientos vía telefónica, de manera automática y aleatoria, en el municipio de Chihuahua, con fecha de levantamiento del 1 de septiembre de 2026.

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