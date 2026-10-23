César Jáuregui apelará vinculación por ejercicio ilegal; juez descarta delito de coalición

Viernes 23 de octubre de 2026

La defensa del exfiscal general del Estado César Jáuregui Moreno anunció que impugnará la vinculación a proceso dictada en su contra por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, al considerar que la resolución se sustenta en presunciones y no en pruebas que acrediten que conoció o autorizó la participación de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal.

Durante la audiencia celebrada el jueves 22 de octubre, el juez de control descartó vincular a Jáuregui por el delito de coalición de servidores públicos, pero determinó que existen elementos para que enfrente proceso por ejercicio ilegal del servicio público.

El abogado Héctor Villasana Ramírez adelantó que recurrirá la resolución ante un tribunal de segunda instancia. A juicio de la defensa, resulta contradictorio que se descartara uno de los delitos y se mantuviera el otro a partir de los mismos antecedentes de investigación.

Villasana cuestionó particularmente que se presumiera que Jáuregui conocía la presencia de agentes extranjeros debido a las reuniones que, como fiscal general, sostuvo con quienes encabezaban la Agencia Estatal de Investigación y el área de Operaciones Especiales.

El juez estableció además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, pese a que el Ministerio Público había solicitado cuatro, y determinó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua continuará al frente de la investigación.

Jáuregui permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, debido a una causa penal distinta iniciada por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de traición a la patria, igualmente relacionado con los acontecimientos de El Pinal.

La defensa informó que este sábado 24 de octubre está prevista la audiencia federal en la que se resolverá si Jáuregui es vinculado o no a proceso por esa segunda causa.

Villasana reiteró que agotarán los mecanismos legales disponibles para combatir la resolución estatal, mientras el exfiscal deberá enfrentar ambos procedimientos de manera independiente.