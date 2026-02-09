Chihuahua

10.31°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de febrero de 2026

César Jáuregui encabeza preferencias rumbo a la alcaldía de Chihuahua en 2027, según Massive Caller

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, mantiene la ventaja en la carrera por la Presidencia Municipal de Chihuahua, que se disputará en las elecciones de 2027, de acuerdo con la más reciente encuesta de la casa Massive Caller, difundida este día.

Según los resultados del estudio, el Partido Acción Nacional (PAN) lidera la intención del voto en la capital del estado con 42.6 por ciento, mientras que Morena se ubica en segundo lugar con 32.7 por ciento de las preferencias.

En la medición interna de aspirantes panistas, Jáuregui Moreno se coloca al frente con 22.2 por ciento, superando al secretario de Desarrollo Humano, Rafael Loera, quien registra 18.3 por ciento, así como a la diputada federal María Angélica “Manque” Granados, con 17 por ciento.

La encuesta también incluyó a otros perfiles del PAN, como el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el coordinador del grupo parlamentario en el Congreso local, Alfredo Chávez; y el diputado Carlos Olson, quienes registraron porcentajes de preferencia menores.

De acuerdo con Massive Caller, al analizar los municipios con mayor peso electoral en la entidad, Acción Nacional mantiene la ventaja en Chihuahua capital y Cuauhtémoc, mientras que Morena encabeza las preferencias en Ciudad Juárez, Delicias y Parral.

Abren registro para el programa “Mi Beca Chihuahua Competitividad 2026”

