César Jáuregui enfrentará de manera paralela procesos estatal y federal

Martes 20 de octubre de 2026

El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, enfrentará de manera paralela los dos procesos penales abiertos en su contra, uno ante la justicia de Chihuahua y otro en el ámbito federal, informó su abogado defensor, Héctor Villasana.

Jáuregui permanece internado en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutara una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de traición a la patria.

Villasana explicó que, hasta ayer, la defensa todavía no había sido notificada sobre la fecha y hora de la audiencia inicial ante la jueza federal que libró la orden de captura. Confió en que este martes puedan conocer cuándo será presentado formalmente ante el juzgado.

La defensa esperaba originalmente que el procedimiento federal comenzara después del jueves, debido a que ese día Jáuregui deberá continuar en Chihuahua con la audiencia correspondiente al proceso estatal por los delitos que se le atribuyen del fuero común.

De acuerdo con Villasana, lo conveniente para garantizar una adecuada defensa sería concluir primero la etapa inicial del procedimiento estatal y posteriormente atender la acusación federal.

Sin embargo, la FGR ejecutó la orden de aprehensión prácticamente al concluir la audiencia celebrada ante el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, por lo que la defensa considera que ambos procedimientos tendrán que desarrollarse simultáneamente.

Esta situación obligará al equipo jurídico de Jáuregui a atender dos causas penales distintas y ante autoridades diferentes, mientras el exfiscal permanece bajo custodia federal en el Estado de México.

El proceso estatal y el federal son independientes. En ambos casos, las acusaciones deberán ser acreditadas por las respectivas fiscalías y Jáuregui conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.