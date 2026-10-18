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Domingo 18 de octubre de 2026

César Jáuregui enfrentará proceso en libertad; juez rechaza prisión preventiva y fija medidas cautelares

El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, enfrentará en libertad el proceso penal estatal en su contra, luego de que un juez de control rechazara la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público y determinara imponerle tres medidas cautelares para garantizar su comparecencia y evitar una posible obstaculización de la investigación.

La resolución fue emitida la noche de este domingo 18 de octubre, después de una extensa audiencia en la que la Fiscalía solicitó mantener privado de la libertad al exfuncionario, mientras que su defensa sostuvo que existían medidas menos restrictivas para garantizar su presencia durante el procedimiento.

El juez determinó que Jáuregui deberá entregar su pasaporte y visa, además de otros documentos migratorios; presentarse a firma periódica una vez al mes ante la autoridad correspondiente y mantenerse alejado de los testigos relacionados con la causa penal. Asimismo, no podrá salir del país sin autorización judicial.

Durante el debate, el Ministerio Público argumentó que existía riesgo de sustracción debido, entre otros elementos, a los recursos económicos y contactos que presuntamente tendría el exfiscal. La defensa rechazó estos planteamientos y ofreció la entrega de la visa estadounidense como garantía de que Jáuregui permanecerá sujeto al procedimiento.

Tras escuchar a ambas partes, el juez consideró que no existían elementos suficientes para justificar la prisión preventiva, por lo que optó por medidas cautelares distintas a la privación de la libertad.

La determinación representa únicamente una resolución sobre las condiciones bajo las cuales Jáuregui enfrentará el procedimiento y no significa que haya sido exonerado ni que se haya resuelto todavía si será vinculado a proceso.

La Fiscalía General del Estado le imputa los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con su actuación como titular de la dependencia durante el operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, en el que participaron ciudadanos estadounidenses.

Jáuregui y su defensa solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo jueves 22 de octubre a las 10:00 horas, cuando el juez deberá resolver si existen elementos suficientes para vincularlo o no a proceso.

La resolución que permite al exfiscal permanecer en libertad representa un primer resultado favorable para su defensa dentro de la causa estatal, particularmente porque el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva.

Sin embargo, Jáuregui mantiene abierto un segundo frente ante la Fiscalía General de la República, relacionado con la investigación federal por hechos que la FGR considera posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional. La situación de ese expediente deberá resolverse de manera independiente al procedimiento estatal.

La atención se concentrará ahora en la audiencia del jueves, cuando se definirá uno de los puntos centrales del proceso: si César Jáuregui es vinculado o no a proceso por los delitos que le atribuye la Fiscalía de Chihuahua.

Audiencia de César Jáuregui avanza entre cuestionamientos a la Fiscalía y exclusión de prueba

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