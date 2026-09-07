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Lunes 7 de septiembre de 2026

César Jáuregui es el perfil ideal de Acción Nacional: Carlos Aguilar

Carlos Aguilar, “Alma Grande”, referente histórico del panismo chihuahuense y militante de Acción Nacional desde 1968, manifestó públicamente su respaldo a César Jáuregui Moreno, a quien definió como “el perfil ideal de Acción Nacional”.

En un mensaje dirigido a los panistas, Aguilar sostuvo que el método para definir las candidaturas sí importa y llamó al partido a abrir la participación tanto a su militancia como a la ciudadanía para analizar los perfiles y tomar la mejor decisión.

“El método sí importa en Acción Nacional. Tenemos que abrirnos a la ciudadanía y a la militancia de Acción Nacional. Debemos analizar los perfiles para tomar la mejor decisión”, expresó.

Carlos Aguilar recordó que gran parte de su vida la ha dedicado a Acción Nacional y que desde 1968 ha participado dentro del partido apegado a sus principios de doctrina. Desde esa experiencia, aseguró que los procesos abiertos han permitido al PAN construir unidad y alcanzar triunfos.

“Cuando el partido se abre, hemos ganado siempre con unidad. Abramos una elección con la participación de los ciudadanos y con la participación de los panistas”, señaló.

Al concluir su mensaje, “Alma Grande” fue contundente respecto a su posición: “César Jáuregui es el perfil ideal de Acción Nacional”.

Jáuregui agradeció públicamente el respaldo y recordó la trayectoria de Carlos Aguilar, particularmente las luchas democráticas que encabezó en Camargo antes del llamado gran despertar de Chihuahua en 1983.

“‘Alma Grande’ lo comenzó todo. En Camargo le arrebataron, antes del gran despertar de nuestro estado en 1983, la presidencia municipal de su municipio; en el 83 ya no pudieron detenerlo”, expresó Jáuregui.

Destacó además que, desde el inicio de su participación en el PAN en 1968, Carlos Aguilar ha sido un referente de lucha y congruencia y ha estado presente en las distintas batallas por la libertad que se han librado en Chihuahua.

“Le quiero agradecer su respaldo y el que siempre diga presente en todas las batallas por la libertad que se han librado en Chihuahua. Abrazo, Carlos, y gracias por tu apoyo, que valoro y me compromete”, concluyó Jáuregui.

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