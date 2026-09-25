César Jáuregui estrena espectaculares y pantallas con cinco mensajes sobre su forma de trabajar

Viernes 25 de septiembre de 2026

Con los mensajes “Dice las cosas como son”, “Hace equipo”, “Escucha”, “Da resultados” y “Cumple”, una nueva serie de espectaculares y anuncios en pantallas con la imagen de César Jáuregui comenzó a difundirse en diferentes puntos de la ciudad de Chihuahua.

Bajo el concepto común “Así es César Jáuregui”, los cinco diseños presentan diferentes facetas de Jáuregui y utilizan fotografías tomadas durante encuentros con ciudadanos, reuniones y actividades realizadas en distintos sectores de la capital.

Uno de los anuncios muestra a Jáuregui durante una intervención pública acompañado del mensaje “Dice las cosas como son”; otro lo presenta acompañado de aficionados al deporte con la frase “Hace equipo”.

Un tercer diseño, con una imagen de Jáuregui conversando directamente con una mujer durante uno de sus recorridos, lleva como mensaje “Escucha”, mientras que otro, en el que aparece rodeado de familias, destaca la frase “Da resultados”.

La quinta imagen muestra a Jáuregui junto a una mujer durante uno de sus encuentros ciudadanos y lleva como mensaje central “Cumple”.

La campaña puede observarse tanto en espectaculares como en pantallas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, manteniendo una misma línea gráfica y el concepto “Así es César Jáuregui”.

Los materiales remiten además a “Chihuahua es Tuyo”, publicación en la que aparece una entrevista con César Jáuregui. En los anuncios se invita a consultar el contenido con la leyenda “Entrevista completa en www.chihuahuaestuyo.com”.