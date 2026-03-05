César Jáuregui expone ante universitarios el papel de la Fiscalía

Jueves 5 de marzo de 2026

En el marco de las actividades de vinculación con instituciones educativas y diversos sectores sociales, el fiscal general del estado, César Jáuregui, sostuvo una charla con estudiantes de la Universidad Regional del Norte, donde abordó el trabajo que desarrolla la Fiscalía y los desafíos que enfrenta el sistema de procuración de justicia.

Durante el encuentro, el titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua compartió parte de su trayectoria dentro del servicio público. Entre los cargos que recordó se encuentran su paso como secretario del Ayuntamiento en Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua —función que desempeñó durante cinco años en la capital—, así como su experiencia como secretario general de Gobierno y coordinador del grupo parlamentario del PAN en dos periodos, antes de asumir la titularidad de la Fiscalía.

La reunión se llevó a cabo en formato de diálogo abierto, lo que permitió a las y los estudiantes expresar dudas y comentarios relacionados con el funcionamiento de la institución y el sistema de justicia en el estado.

Uno de los temas que despertó mayor interés fue el papel que desempeña la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia. Sobre ello, Jáuregui explicó que la labor de la institución se centra principalmente en la investigación de los delitos una vez que estos han sido cometidos.

Precisó que la Fiscalía no tiene funciones preventivas, ya que su intervención inicia cuando se registra un hecho delictivo. A partir de ese momento participan agentes del Ministerio Público, peritos, especialistas en balística y diversas áreas técnicas que trabajan en la integración de las carpetas de investigación para presentar ante los jueces casos bien sustentados que permitan sancionar a los responsables.

Durante aproximadamente una hora y media, los universitarios plantearon preguntas relacionadas con distintos aspectos de la procuración de justicia, la estructura interna de la Fiscalía y los procesos de investigación que se realizan para esclarecer los delitos.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo e intercambio de ideas, donde también se explicó la organización de la institución, las labores de su personal y el seguimiento que se da a los diferentes casos.

Este tipo de reuniones forman parte de la estrategia impulsada por el fiscal César Jáuregui para fortalecer la cercanía con la sociedad y promover entre las nuevas generaciones el interés por el servicio público y las tareas relacionadas con la procuración de justicia.