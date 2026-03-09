Chihuahua

César Jáuregui lidera preferencias para candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua, según Massive Caller

El fiscal del estado, César Jáuregui, se mantiene como el perfil mejor posicionado entre los posibles candidatos del PAN a la alcaldía de Chihuahua, según la más reciente encuesta de la empresa Massive Caller.

El estudio, levantado el 7 de marzo de 2026, indica que Jáuregui encabeza las preferencias entre los votantes del PAN con 23.8%, por encima de otros perfiles dentro del partido.

Le sigue Rafa Loera Talamantes, secretario de Desarrollo Humano, con 19.3%, y la diputada federal María Angélica “Manque” Granados con 16.1%. El secretario de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, registra 13.9%, mientras que el coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez Madrid, alcanza 10.8%.

La encuesta también revela que 12.4% de los encuestados aún no decide quién debería ser el candidato del PAN a la alcaldía de la capital del estado.

De acuerdo con Massive Caller, Jáuregui ha mantenido una tendencia de crecimiento constante en los últimos meses. El estudio se realizó con 600 encuestas y un margen de error de ±4.3%, como parte del seguimiento periódico sobre las preferencias rumbo a la definición de candidaturas municipales.

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

