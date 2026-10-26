César Jáuregui llama al panismo nacional a alzar la voz y defender el debido proceso

Lunes 26 de octubre de 2026

César Jáuregui Moreno hizo un llamado al panismo nacional para que alce la voz ante los procesos judiciales que enfrenta por los acontecimientos de El Pinal, y solicitó la intervención institucional del Senado, la Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos políticos.

A través de una carta dirigida a senadores, diputados federales, dirigentes, consejeros nacionales y estatales, militantes y simpatizantes de Acción Nacional en todo el país, Jáuregui sostuvo que su situación trasciende lo personal y representa una causa que debe preocupar a todos los integrantes del partido.

“Les escribo para pedirles que alcen la voz. Panistas de toda la vida y panistas nuevos, con cargo o sin él: no les pido que defiendan a César Jáuregui. Les pido que defiendan una causa”, expresó.

En el documento, Jáuregui recordó que el pasado 17 de octubre fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y que dos días después, cuando intentaba abandonar la Ciudad Judicial luego de que un juez negara imponerle prisión preventiva, fue detenido nuevamente por una orden federal bajo la acusación de traición a la patria.

“Dos fiscalías, dos gobiernos de signo distinto, un mismo hecho, El Pinal”, señaló.

Jáuregui reiteró que no cometió delito alguno, que asumió su responsabilidad al renunciar a la Fiscalía y que compareció voluntariamente ante la Fiscalía General de la República cuando fue citado como testigo.

“No cometí ningún delito y sé que lo que hice fue correcto. Lo dije en mi último video y lo reitero: lo volvería a hacer. Eso no es una admisión de culpa. No soy culpable de los delitos que se me quieren imputar”, afirmó.

Uno de los señalamientos centrales de la carta está dirigido a la gobernadora Maru Campos, a quien Jáuregui recordó haber respaldado públicamente cuando, meses atrás, fue objeto de cuestionamientos políticos relacionados con los mismos acontecimientos.

Explicó que en aquella ocasión la dirigencia nacional del PAN, expresidentes del partido y expresidentes de la República se movilizaron en defensa de la mandataria, respaldo al que él mismo se sumó mediante manifestaciones públicas y la campaña #YoConMaru.

“Yo también lo hice. Marché, me manifesté públicamente y hasta hoy mi foto de perfil personal en redes sociales es una imagen de la campaña #YoConMaru, porque la apoyé hasta el último momento. Nunca hablé mal de ella en público. Siempre la defendí”, recordó.

Sin embargo, lamentó las recientes declaraciones de la gobernadora, que calificó como desafortunadas y contrarias a la verdad, y planteó una interrogante sobre la actuación de las autoridades en su contra.

Jáuregui advirtió que Acción Nacional ha defendido históricamente el principio de que las instituciones del Estado no deben utilizarse con fines políticos, independientemente del partido del que provengan sus gobernantes.

“Usar fiscalías y tribunales para sacar de la contienda a un aspirante es un abuso, venga de donde venga”, sostuvo.

Subrayó que su detención ocurrió en pleno proceso interno del PAN, cuando buscaba la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua, por lo que advirtió sobre el precedente que podría representar su caso.

“Si hoy se tolera conmigo, mañana se usará contra cualquiera de ustedes”, expresó.

En su carta, Jáuregui formuló tres solicitudes concretas al panismo nacional:

1. Pronunciarse públicamente por el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos políticos.

2. Dar seguimiento institucional, desde el Senado, la Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional, para que ambos procesos judiciales se apeguen estrictamente a la ley.

3. Firmar y difundir la petición disponible en cesarjauregui.com.mx/libertad.

Finalmente, César Jáuregui reiteró que no busca privilegios ni impunidad, sino que se respeten sus derechos y las garantías legales que corresponden a cualquier ciudadano.

“No pido impunidad. Pido debido proceso”, manifestó.

La carta concluye con un agradecimiento a quienes han expresado su solidaridad y con una referencia al histórico lema de Acción Nacional:

“Defender esta causa es defender lo que somos. Les agradezco de corazón cada voz, cada firma y cada gesto de solidaridad”.

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más justa para todos”.