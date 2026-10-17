César Jáuregui merece enfrentar su proceso en libertad: senador Mario Vázquez

Sábado 17 de octubre de 2026

El senador de la República, Mario Vázquez Robles, consideró que César Jáuregui Moreno merece enfrentar en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra, debido a que ha demostrado pleno arraigo en Chihuahua y en ningún momento ha intentado evadir a las autoridades.

Durante su presencia en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, donde acudió a expresar su respaldo a Jáuregui Moreno, el legislador destacó que su asistencia responde no solamente a razones políticas, sino principalmente a la solidaridad con un amigo de muchos años y compañero de lucha.

“César merece llevar este proceso en libertad, en virtud de que ha demostrado el arraigo suficiente desde que empezaron estos sucesos que dieron motivo a esta aprehensión”, expresó.

Vázquez Robles subrayó que, desde que surgieron los acontecimientos que dieron origen al procedimiento judicial, Jáuregui Moreno ha permanecido en Chihuahua, sin intentar sustraerse de la acción de la justicia.

“Él ha mostrado un total arraigo, jamás se ha evadido del estado, ha estado presente en todo momento”, sostuvo el senador.

Cuestionado por los medios de comunicación sobre las posibles implicaciones políticas de la detención, Mario Vázquez evitó hacer señalamientos y manifestó que su presencia tenía un sentido fundamentalmente personal y de solidaridad.

“No quiero en este momento hacer una expresión de tipo político. Yo hago un voto por la unidad de los chihuahuenses, la unidad del panismo; esa es mi mayor apuesta en este momento”, puntualizó.

El senador, quien también fue presidente estatal del Partido Acción Nacional, insistió en la importancia de preservar la unidad en momentos particularmente difíciles para el panismo chihuahuense.

Finalmente, expresó su deseo de que el procedimiento judicial permita esclarecer todas las dudas que existen alrededor del caso y reiteró su confianza en que César Jáuregui pueda continuar su defensa en libertad, tomando en consideración su arraigo y su disposición de permanecer en Chihuahua durante todo el proceso.