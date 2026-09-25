César Jáuregui se reúne con maestros de Chihuahua; destaca la importancia del magisterio para la ciudad

Viernes 25 de septiembre de 2026

César Jáuregui sostuvo un encuentro con un nutrido grupo de maestras y maestros de Chihuahua, con quienes dialogó sobre las inquietudes y necesidades del sector educativo y destacó la importancia que tienen los docentes en la vida de la comunidad.

Durante la reunión, el profesor Olivas, uno de los organizadores del encuentro, reconoció que Jáuregui es uno de los políticos que conoce y entiende la función de los maestros, porque a lo largo de los años ha mantenido comunicación con ellos, conoce su problemática y ha mostrado disposición para escucharlos y dar la cara ante sus planteamientos.

Al tomar la palabra, César Jáuregui recordó que su cercanía con el magisterio tiene también un origen familiar, pues durante sus primeros años fue educado por cuatro de sus tías, todas ellas maestras.

> “Esa fue mi formación de la primera infancia, estuvo cargo de profesores, de cuatro de mis tías que eran maestras. Yo entiendo bien la importancia de los maestros y la relevancia que tienen para un gobierno como aliados para lograr sus fines y su agenda de gobierno”, expresó.

Jáuregui señaló que los maestros, por su contacto cotidiano con niñas, niños, jóvenes y familias, conocen de primera mano muchas de las realidades que se viven en las colonias y comunidades, por lo que consideró fundamental escucharlos y mantener una relación cercana y permanente con ellos.

Durante el encuentro abrió un espacio para escuchar preguntas, comentarios e inquietudes de los profesores, quienes expusieron distintos temas relacionados con su actividad y con las necesidades que observan diariamente en Chihuahua.

Jáuregui manifestó su compromiso de mantener las puertas abiertas al diálogo con el magisterio, reunirse de manera permanente con sus integrantes y dar la cara cuando existan asuntos que deban ser atendidos.

“Los maestros tienen que encontrar siempre disposición para ser escuchados. Hay que hablar de frente, conocer sus problemas y trabajar juntos”, señaló.

El encuentro concluyó con el planteamiento de mantener una comunicación permanente y construir una relación de colaboración con maestras y maestros, reconociendo la importancia de su experiencia y de su trabajo cotidiano en la comunidad.