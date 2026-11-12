César Jáuregui sí es un preso político: Marco Bonilla

Jueves 12 de noviembre de 2026

Marco Bonilla, coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Chihuahua, afirmó que César Gustavo Jáuregui Moreno es un preso político del gobierno federal, al considerar que la acusación por traición a la patria que enfrenta el exfiscal no corresponde a los supuestos establecidos en el Código Penal Federal.

“Hoy me preguntan, ¿César Jáuregui es preso político del gobierno federal? Sí es preso político”, expresó Bonilla durante una conferencia de prensa celebrada esta mañana, en la que se presentó a Marcelo Torres como nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Chihuahua.

En el encuentro con los medios de comunicación también estuvo presente la presidenta estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez.

Bonilla cuestionó que, después de que Jáuregui obtuviera su libertad condicional ante las autoridades judiciales de Chihuahua, una autoridad federal ejecutara una nueva orden de aprehensión por el delito de traición a la patria.

“Lo que nosotros vimos públicamente es que una vez que César Jáuregui había obtenido la libertad condicional y estaba saliendo de las instalaciones del Poder Judicial de Chihuahua, se le obsequió la orden de aprehensión por parte de una autoridad federal de un delito que no se configura”, manifestó.

El coordinador panista sostuvo que la acusación federal es desproporcionada y que, desde su interpretación jurídica, los hechos atribuidos al exfiscal no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación penal.

“No hay manera de configurar traición a la patria”, afirmó.

Agregó que basta revisar el Código Penal Federal para advertir, desde su perspectiva, que no se actualizan los supuestos necesarios para sostener dicha acusación.

“El cargo de traición a la patria, yo lo dije con mucha claridad, es desproporcionado, no se justifica”, señaló.

Bonilla también destacó el respaldo unánime que el Consejo Estatal del PAN otorgó a la publicación de un desplegado en defensa de los derechos de César Jáuregui, documento que será firmado por los consejeros estatales y dirigido al gobierno federal.

“Yo lo respaldé en el consejo, fue votación unánime la publicación de este desplegado”, puntualizó.

Explicó que el pronunciamiento establece tres exigencias fundamentales para las autoridades: respeto al Estado de Derecho, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

“Primero, debe ser el tribunal de la causa el que lo juzgue. Segundo, el respeto al debido proceso. Y tercero, el respeto a la presunción de inocencia”, expresó.

Finalmente, Bonilla reiteró que los consejeros estatales del PAN sumarán sus voces mediante este desplegado para exigir al gobierno federal que se respeten las garantías constitucionales de César Jáuregui Moreno, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano mientras enfrenta el proceso por el delito de traición a la patria.