César Jáuregui y Maru Campos: una ruptura que ya rebasó El Pinal

Lunes 26 de octubre de 2026

El caso de César Jáuregui dejó de ser, hace rato, la historia de un exfiscal detenido. Hoy es también la prueba política más difícil que ha enfrentado Maru Campos y, de paso, la radiografía de cómo se fracturó uno de los círculos de mayor confianza dentro del actual Gobierno de Chihuahua.

Lo jurídicamente complicado para Jáuregui ya no se mide en una sola causa. Está vinculado a proceso en Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público, y este fin de semana un juez federal sumó otra vinculación: la de traición a la patria, ligada a la presencia de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal. Su defensa insiste en que no hay una prueba directa de que haya ordenado o autorizado esa intervención y anunció que impugnará. En tribunales, la pelea apenas comienza.

Pero mientras los jueces definen qué responsabilidad real tuvo el exfiscal, corre en paralelo otro juicio: el de las decisiones que se tomaron —o se dejaron de tomar— desde Palacio de Gobierno.

Durante meses, la versión oficial permitió sostener una distancia prudente entre Maru y lo ocurrido en aquella sierra. Las declaraciones de los últimos días rompieron ese blindaje.

Fue la propia gobernadora quien contó que advirtió a Jáuregui, en al menos ocho ocasiones, sobre los riesgos legales y políticos que arrastraba el caso. Incluso, según su relato, le planteó las consecuencias que una actuación federal podía tener sobre sus aspiraciones rumbo a 2027.

Eso no es un detalle menor. Es un dato políticamente enorme.

Una advertencia puede leerse como prudencia. Ocho advertencias hablan de preocupación persistente, casi de obsesión. Y dejan flotando la pregunta que ya nadie esquiva: ¿qué sabía Maru Campos para considerar tan serio el riesgo que corría su fiscal?

La mandataria ha insistido en que ella no acusó a Jáuregui y que las autoridades federales ya tenían información sobre sus actuaciones. Esa precisión importa. Pero no cancela las preguntas que abrieron, primero, Claudia Sheinbaum y, después, la fiscal general Ernestina Godoy al referirse a las conversaciones sostenidas con Campos.

Según el relato de la Presidenta, Maru no sólo le atribuyó a su entonces fiscal la responsabilidad por el episodio de los agentes extranjeros. También le habría comunicado información sobre presuntos actos de corrupción y sobre casinos ligados a Jáuregui. La respuesta de Sheinbaum fue directa: si hay pruebas, procedan legalmente. Y facilitó una reunión con la titular de la FGR.

Godoy confirmó después que ese encuentro ocurrió y que la información recibida abrió una nueva línea de investigación federal.

Ahí cambia la dimensión del caso.

Ya no se trata sólo de establecer quién autorizó o conoció la participación de extranjeros en El Pinal. Ahora hay interrogantes sobre presuntos actos de corrupción que, según la versión de las autoridades federales, habrían sido detectados desde el propio Gobierno estatal.

Y la pregunta, entonces, se invierte: si el Gobierno de Chihuahua ya había detectado irregularidades, ¿qué hizo con esa información y cuándo lo hizo?

Este lunes, el encargado de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya, evitó confirmar o desmentir investigaciones sobre los presuntos casinos, argumentando que no puede revelar datos de indagatorias en curso.

Tampoco eso demuestra responsabilidad alguna de Jáuregui. Una investigación no es culpabilidad y una vinculación a proceso no es sentencia. La presunción de inocencia debe acompañar todo el procedimiento.

Pero el problema político para Maru es otro.

Cada nueva revelación obliga a reconstruir, hacia atrás, la relación entre la gobernadora y quien fue uno de los funcionarios más importantes de su administración. Y eso incomoda.

Jáuregui no era un personaje periférico. Fue secretario general de Gobierno y luego fiscal general. Formó parte del núcleo político de la administración estatal y llegó a aparecer entre los nombres con posibilidades reales para la sucesión de 2027. Difícil presentarlo, ahora, como un funcionario que actuó solo.

La narrativa del "César, te lo dije" puede servir para mostrar que la gobernadora intentó advertirle. Pero también abre una puerta incómoda: si tuvo que decírselo tantas veces, es porque desde Palacio existía conciencia de que algo suficientemente grave podía ocurrir.

Y todavía está Guillermo Arturo Zuany.

El exfiscal de Operaciones Estratégicas permanece requerido por la justicia estatal mientras las indagatorias intentan reconstruir los contactos con los estadounidenses y la cadena de decisiones alrededor de El Pinal. Su eventual localización y, sobre todo, lo que termine declarando ante las autoridades puede convertirse en otra pieza decisiva.

Por eso el problema político de Maru Campos no necesariamente se cierra con la vinculación de César Jáuregui. Puede, apenas, estar empezando.

Para Jáuregui la batalla será sobre todo judicial: desmontar las imputaciones, controvertir las pruebas de la FGR y conseguir que instancias superiores revisen las vinculaciones. Para Maru la batalla es de otro tipo: explicar qué sabía, cuándo lo supo, qué hizo con esa información y hasta dónde estuvo enterada de las decisiones tomadas dentro de una Fiscalía encabezada por uno de sus colaboradores más cercanos.

Los tribunales decidirán si César Jáuregui cometió delitos.

Pero hay una pregunta que ningún juez va a resolver, y es estrictamente política:

¿Cómo pasó César Jáuregui de ser uno de los hombres fuertes del Gobierno de Maru Campos a convertirse en el personaje cuya caída amenaza con abrir una de las crisis más delicadas de su administración?