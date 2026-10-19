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Lunes 19 de octubre de 2026

César Jáuregui ya está en el Altiplano; defensa advierte afectación por dos procesos simultáneos

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ya se encuentra internado en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde quedó a disposición de la autoridad federal por la investigación que enfrenta por el presunto delito de traición a la patria. Diario.mx

La actualización más reciente fue confirmada por su abogado defensor, Héctor Villasana, quien señaló que todavía no existe una hora definida para la audiencia inicial federal. La jueza deberá determinar si procede de inmediato con la formulación de la imputación o si considera la audiencia estatal que Jáuregui tiene programada para esta semana en Chihuahua. Entre Líneas - Noticias de Chihuahua

El punto central planteado por la defensa es que el exfiscal se encuentra ahora sometido a dos procedimientos penales de manera simultánea. Villasana advirtió que mantenerlo en el Altiplano podría dificultar su participación en la audiencia estatal fijada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas, en la que deberá resolverse si es vinculado o no a proceso por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Entre Líneas - Noticias de Chihuahua

“¿Cómo vas a someter a una persona a dos procedimientos simultáneos perjudicando, limitando y afectando su derecho de defensa?”, cuestionó Villasana, quien adelantó que el equipo jurídico realizará gestiones y promoverá los recursos que considere necesarios. Entre Líneas - Noticias de Chihuahua

La detención federal ocurrió minutos después de concluir la audiencia estatal en Chihuahua, donde un juez rechazó imponerle prisión preventiva y determinó que podría enfrentar ese procedimiento en libertad, sujeto a medidas cautelares como entregar pasaporte y visa, firmar periódicamente y no acercarse a testigos. La Jornada

Sin embargo, al concluir esa diligencia, agentes federales ejecutaron una segunda orden de aprehensión, ahora dentro de una causa del fuero federal por presunta traición a la patria, lo que derivó en su traslado al Estado de México. La Jornada

Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya, aclaró que la intervención de la FGR corresponde a “un proceso distinto” y aseguró que la causa penal abierta en Chihuahua continuará independientemente de lo que ocurra ante la justicia federal. La Razón de México

Así, la novedad de las últimas horas es que Jáuregui ya se encuentra en el Altiplano y su defensa espera la determinación de la jueza federal sobre la audiencia inicial, mientras prepara paralelamente la audiencia del jueves en Chihuahua.

Hasta este momento, no se ha reportado públicamente que haya iniciado la audiencia federal ni que se haya resuelto su situación jurídica por la acusación de traición a la patria.

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