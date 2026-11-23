Lunes 23 de noviembre de 2026

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, compareció este lunes ante una jueza federal durante una audiencia inicial realizada a puerta cerrada por motivos de seguridad, luego de su captura el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

El presunto líder de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva participó de manera remota desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

La audiencia fue encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, desde los juzgados federales del penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Comparece junto a dos presuntos operadores

Durante la diligencia también comparecieron Germán “N”, alias “El Serafín”, identificado como primo y presunto segundo al mando de la organización, así como José “N”, señalado como cuñado y supuesto operador financiero de Meza Flores.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene previsto formular imputaciones por los presuntos delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Por razones de seguridad, las autoridades determinaron restringir el acceso de los medios de comunicación a la audiencia.

Podría ser enviado al penal del Altiplano

Al concluir la comparecencia, se prevé que el Ministerio Público solicite la medida cautelar de prisión preventiva contra los detenidos.

La defensa podrá solicitar la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas, antes de que la jueza determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Asimismo, se contempla el traslado del “Chapo Isidro” al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como penal del Altiplano, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su ingreso.

Estados Unidos también lo reclama

Meza Flores enfrenta requerimientos judiciales en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

En febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

La audiencia inicial representa el comienzo de una nueva etapa judicial para el presunto narcotraficante, quien, según información del Gobierno federal, había sido detenido y posteriormente liberado en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015.