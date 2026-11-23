Lunes 23 de noviembre de 2026

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reveló que Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, habría desplazado hacia territorio chihuahuense a Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como resultado de una disputa entre organizaciones criminales por el control de la sierra de Sinaloa.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Defensa explicó que la confrontación se intensificó después de que el “Chapo Isidro” estableció una alianza con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, en mayo de 2025.

De acuerdo con el general Trevilla Trejo, esta alianza permitió a Meza Flores expandir su influencia desde el norte hacia el centro de Sinaloa, particularmente en las regiones serranas donde operaban otras organizaciones del narcotráfico.

Disputa por Badiraguato provocó desplazamiento

Uno de los principales puntos de confrontación fue el municipio de Badiraguato, Sinaloa, considerado un territorio estratégico para las organizaciones criminales que operan en la región.

El secretario de la Defensa señaló que, como consecuencia de los enfrentamientos por el control territorial, Aureliano Guzmán Loera fue desplazado hacia el estado de Chihuahua.

Sin embargo, no precisó en qué municipio de Chihuahua se encontraría “El Guano” ni la fecha exacta en que ocurrió su desplazamiento.

Alianzas criminales fortalecieron presencia regional

Trevilla Trejo también informó que el “Chapo Isidro” consolidó una alianza con la organización de los Cabrera Sarabia, identificados como antiguos operadores de confianza de Ismael “El Mayo” Zambada.

Según la exposición de la Defensa Nacional, esta relación permitió fortalecer su presencia en Durango y ampliar las rutas utilizadas por las organizaciones criminales para el tráfico de drogas en el noroeste del país.

La revelación coloca a Chihuahua dentro del escenario de reacomodo territorial de las organizaciones criminales que mantienen disputas en Sinaloa y Durango, aunque las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre la presencia actual de “El Guano” en la entidad.