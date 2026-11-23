Lunes 23 de noviembre de 2026

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, confirmó que la organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, mantenía presencia en la Sierra de Chihuahua, principalmente en actividades relacionadas con la producción de drogas sintéticas.

Tras la detención del presunto líder criminal en Guasave, Sinaloa, Loya Chávez informó que existe coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para prevenir posibles desplazamientos de integrantes de su organización hacia territorio chihuahuense.

El funcionario explicó que las consecuencias de una captura de esta magnitud no se reflejan de manera inmediata, por lo que consideró necesario aprovechar el debilitamiento de las estructuras criminales para fortalecer las acciones de seguridad.

Chihuahua, zona de operación de laboratorios clandestinos

Loya Chávez señaló que la región serrana del estado ha sido utilizada para la instalación de laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas y fentanilo, actividades relacionadas con la operación de grupos del crimen organizado.

Entre los casos mencionados destacó el narcolaboratorio localizado en El Pinal, municipio de Morelos, así como otros aseguramientos registrados en Guadalupe y Calvo y Moris.

De acuerdo con el funcionario, estos hallazgos evidencian la presencia de estructuras dedicadas a la producción de sustancias ilícitas en distintas regiones de Chihuahua.

Buscan evitar reacomodo de grupos criminales

Ante la captura del “Chapo Isidro”, las autoridades estatales y federales mantienen comunicación para atender posibles movimientos de integrantes de su organización y evitar que otros grupos aprovechen los cambios en el control territorial.

Loya Chávez sostuvo que las instituciones de seguridad deben aprovechar este escenario para debilitar las operaciones de las organizaciones delictivas.

Aunque no anticipó un repunte inmediato de la violencia, destacó la importancia de mantener los operativos y la coordinación entre autoridades, especialmente en los municipios serranos donde se ha identificado actividad vinculada con la fabricación de drogas sintéticas.