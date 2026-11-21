Sábado 21 de noviembre de 2026

La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, ha reavivado el interés sobre las operaciones del narcotráfico en la Sierra Tarahumara, particularmente por su presunta relación con uno de los mayores complejos de producción de drogas sintéticas descubiertos en Chihuahua.

El operativo realizado la noche del viernes 20 de noviembre permitió, según los reportes difundidos, la captura de Meza Flores, identificado como uno de los principales operadores de la organización criminal de los Beltrán Leyva y considerado objetivo prioritario de las autoridades estadounidenses.

Junto con él fueron reportadas las detenciones de Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José “N”, identificado como presunto operador financiero de la organización.

La intervención militar desató enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del norte de Sinaloa, particularmente en Guasave y Los Mochis, donde la población vivió momentos de incertidumbre ante el despliegue de fuerzas federales y la reacción de grupos armados.

La violencia obligó a suspender actividades públicas, entre ellas un encuentro de béisbol profesional, mientras las autoridades estatales recomendaron a la población permanecer resguardada y evitar desplazamientos por las principales carreteras de la región.

El vínculo con el meg laboratorio de El Pinal, Chihuahua

En abril de 2026, autoridades de Chihuahua localizaron en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, un complejo integrado por al menos seis laboratorios clandestinos presuntamente utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información difundida sobre el aseguramiento, en las instalaciones fueron encontrados más de 55 mil litros de precursores químicos líquidos, más de 50 toneladas de sustancias sólidas y aproximadamente dos mil litros de metanfetamina, además de equipo especializado para la producción a gran escala.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua relacionó estas instalaciones con la estructura criminal presuntamente encabezada por Meza Flores, aunque en el lugar no se realizaron detenciones.

El hallazgo evidenció la utilización de zonas remotas de la Sierra Tarahumara para instalar centros de producción de drogas sintéticas, aprovechando las condiciones geográficas, las dificultades de acceso y los desafíos que representa mantener vigilancia permanente en estas regiones.

La investigación quedó en manos de autoridades federales, debido a la naturaleza de los delitos y las dimensiones del complejo asegurado.

El operativo de abril también estuvo marcado por un accidente ocurrido durante el regreso del personal participante, en el que perdieron la vida dos agentes mexicanos y dos personas extranjeras presuntamente vinculadas con tareas de inteligencia. Las circunstancias del incidente y la participación de personal extranjero quedaron sujetas a investigaciones.

García Harfuch destaca golpe contra el crimen organizado

Tras la captura, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó el trabajo de las fuerzas federales y señaló que las detenciones representan un paso importante para la pacificación de Sinaloa.

El funcionario reconoció la participación de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como los trabajos de inteligencia que permitieron localizar a uno de los principales objetivos del narcotráfico.

Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de las autoridades federales para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.

La captura abre interrogantes sobre las redes criminales

La caída del Chapo Isidro representa un golpe a la estructura de una organización con presencia en distintas regiones del noroeste del país. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la continuidad de sus operaciones, particularmente las relacionadas con la producción y distribución de drogas sintéticas.

El caso de El Pinal cobra especial relevancia por las dimensiones del complejo clandestino descubierto en territorio chihuahuense y por los señalamientos que lo relacionaron con la organización de Meza Flores.

Aunque la detención podría afectar su estructura de mando, todavía está por determinarse si permitirá identificar y desarticular las redes de financiamiento, abastecimiento de precursores químicos y distribución que presuntamente sostenían sus operaciones.

La experiencia de anteriores operativos contra líderes del narcotráfico muestra que las capturas de alto perfil no necesariamente significan el desmantelamiento inmediato de las organizaciones, debido a su capacidad de reorganización y sustitución de mandos.

En este contexto, las autoridades enfrentan el desafío de impedir que las estructuras criminales mantengan sus actividades mediante nuevos operadores o recuperen el control de los territorios donde anteriormente desarrollaban sus operaciones.

La captura también pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer la vigilancia en las regiones serranas de Chihuahua, donde las condiciones geográficas representan un desafío para las autoridades y facilitan el establecimiento de instalaciones clandestinas alejadas de los principales centros de población.

La detención del Chapo Isidro cierra un capítulo en la búsqueda de uno de los principales objetivos del narcotráfico, pero deja abierta una pregunta de fondo: qué ocurrirá con las estructuras criminales que operaban bajo su mando y si las autoridades lograrán impedir que vuelvan a instalarse complejos clandestinos como el descubierto en El Pinal, Chihuahua.