Martes 14 de octubre de 2025

¡Chayanne se despide de Chihuahua esta noche con su gira “Bailemos Otra Vez 2025”!

El Estadio Monumental se llenará esta noche de música, nostalgia y energía, cuando cientos de fans se reúnan para cantar y bailar al ritmo de Chayanne, quien ofrecerá uno de los últimos conciertos de su gira por México.

Bajo el lema “¡El papá de México se despide de Chihuahua!”, el artista puertorriqueño de 57 años se presentará en el marco de su tour “Bailemos Otra Vez 2025”, en lo que promete ser una velada inolvidable para sus seguidores.

El espectáculo está programado para iniciar a las 21:10 horas, en un escenario monumental de 50 por 20 metros, especialmente montado para esta gira. Las puertas del estadio abrirán a las 18:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación.

Darío De León, representante de Ocesa y Genera Música, invitó al público a identificar con antelación sus zonas de acceso para evitar contratiempos y disfrutar plenamente del evento. Asimismo, hizo un llamado a mantener el orden y seguir las instrucciones del personal de logística y seguridad.

Para facilitar el ingreso y salida de los asistentes, se contará con apoyo de elementos de seguridad y tránsito, quienes estarán guiando el flujo vehicular en las inmediaciones del estadio, ubicado al sur de la ciudad de Chihuahua.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

