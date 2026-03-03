El Estado

Martes 3 de marzo de 2026

Chiapas investiga a grupo policíal “Pakal” tras aparecer en la “narconómina” de El Mencho

El Gobierno de Chiapas inició una investigación contra la unidad policíal de élite "Pakal", encabezada por Óscar Aparicio, luego de que su nombre surgiera en la “narconómina” hallada en una cabaña donde se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Policía Estatal Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fue creada en 2024 como unidad de élite para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, documentos encontrados durante el operativo que derivó en la captura y muerte de “El Mencho” incluyen nombres de Pakal, corporaciones municipales de San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, así como otros grupos armados.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ordenó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciar una investigación exhaustiva para sancionar a quienes resulten responsables. Por su parte, Aparicio afirmó que su dependencia está abierta a cualquier revisión y negó encubrimiento: “Si existe cualquier señalamiento, que se investigue con absoluta profundidad, objetividad y apego a la ley. No tenemos nada que ocultar y no encubrimos a nadie”.

Entre los montos registrados en el documento se encuentran: “Estatal Pakales” (100 mil pesos), “Secretaría S. Cristóbal” (50 mil), “Municipio San Cristóbal” (50 mil), “Tigre” (283 mil), “Direc Chiapa de Corzo” (50 mil) y “Pueblo Nuevo Bruss” (113 mil), entre otros.

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua desde diciembre de 2016 hasta mayo de 2020, cuando se creó la Secretaría Pública Estatal bajo la administración de Javier Corral.

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

