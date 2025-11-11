Chihuahua Capital crea el primer fondo permanente del país para atletas de alto rendimiento

Martes 11 de noviembre de 2025

El alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, anunció la creación del Fondo Deportivo “Meta Olímpica”, un programa inédito en México que tiene como objetivo impulsar a los atletas chihuahuenses de alto rendimiento rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante un evento realizado en el Polideportivo Luis H. Álvarez, el edil destacó que este nuevo fondo representa una promesa cumplida y una apuesta permanente por el desarrollo deportivo de la capital.

“El deporte no solo es competencia, es carácter, disciplina y fuego interior. Hoy estamos cumpliendo la promesa de impulsar los sueños de quienes llevan el nombre de Chihuahua a lo más alto”, expresó Bonilla ante deportistas, entrenadores y empresarios locales.

El Fondo Meta Olímpica ofrecerá becas y apoyos integrales para la preparación técnica, física y mental de las y los atletas, así como para su participación en competencias nacionales e internacionales, consolidándose como un instrumento de apoyo continuo más allá de los cambios de administración.

“Este fondo no pertenece a una administración, sino a una generación. Es la fe de todo un pueblo depositada en sus atletas”, enfatizó el alcalde, al subrayar que Chihuahua Capital es el primer municipio del país en institucionalizar un programa deportivo permanente de esta naturaleza.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por la comunidad deportiva y representantes del sector empresarial, quienes reconocieron en Bonilla a un aliado del talento local y un promotor del deporte con visión de futuro, destacando que este tipo de iniciativas fortalecen el desarrollo humano y proyectan a Chihuahua como referente nacional en políticas deportivas.