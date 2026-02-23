Chihuahua Capital recibe Galardón por su Portal de Datos Abiertos

Lunes 23 de febrero de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua fue reconocido con el Galardón Francisco Villarreal Torres, otorgado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en la categoría Gobierno Abierto y Responsable, gracias al Portal de Datos Abiertos impulsado por la administración del alcalde Marco Bonilla.

El reconocimiento distingue a los gobiernos locales que implementan buenas prácticas en transparencia, innovación y participación ciudadana, posicionando a Chihuahua Capital como referente nacional en materia de gobierno abierto.

Desde el inicio de la actual administración municipal, se estableció como prioridad fortalecer la confianza ciudadana mediante mecanismos claros y accesibles de rendición de cuentas. El Portal de Datos Abiertos forma parte de la estrategia Transparencia 360°, orientada a garantizar el acceso libre y gratuito a información pública en formatos abiertos y reutilizables.

Actualmente, la plataforma cuenta con 17 conjuntos de datos publicados, la participación de ocho dependencias municipales y siete categorías temáticas: seguridad, salud, servicios públicos, territorio, género, deporte y competitividad.

Además, el Municipio conformó el Consejo Consultivo de Datos Abiertos, un espacio que integra la visión de ciudadanía, academia y organizaciones civiles, con el objetivo de fortalecer la gestión y el uso estratégico de la información pública.