Chihuahua Capital sede del 5° Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos

Sábado 25 de abril de 2026

Chihuahua Capital fue sede del 5° Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos “Hacia la Profesionalización”, un espacio enfocado en fortalecer las capacidades institucionales y mejorar el desempeño de las Sindicaturas municipales.

En evento, el Alcalde Marco Bonilla destacó la importancia del trabajo de la Sindicatura en la administración municipal, al reconocer y agradecer a la Síndica de Chihuahua, Olivia Franco por hacer equipo con el Gobierno Municipal y con su administración.

Asimismo, expresó su reconocimiento a las y los Síndicos presentes, señalando que estos encuentros permiten salir de la dinámica cotidiana de la ciudad y conocer de primera mano las realidades de otros municipios, lo que fortalece la toma de decisiones y el trabajo conjunto.

Por su parte, la Síndica Olivia Franco destacó que este tipo de encuentros permiten analizar temas clave de la función pública, así como aclarar dudas sobre las atribuciones legales de la Sindicatura, establecidas en los artículos 36 A y 36 B del Código Municipal del Estado.

Subrayó que, desde el inicio de su gestión, se ha trabajado con un enfoque preventivo orientado a evitar irregularidades y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, actuando siempre con responsabilidad y apego a la normatividad.

Añadió que este trabajo se fortalece con el respaldo de personal técnico especializado —como ingenieros, arquitectos, abogados y financieros—, lo que permite mejorar las labores de supervisión y revisión mediante la unificación de criterios.

En el encuentro se abordaron temas como la declaración fiscal y patrimonial, informes de observaciones, revisiones documentales y físicas, el marco normativo vigente y la revisión de listados de personal.

El evento reunió a representantes de distintas regiones del estado, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas para avanzar hacia una Sindicatura más profesional, transparente y eficiente.