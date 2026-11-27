6.19°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Viernes 27 de noviembre de 2026
La mañana de este viernes 27 de noviembre, Majalca registró la temperatura más baja de la entidad, con 5 grados bajo cero, mientras que la capital del estado amaneció con 2.7°C, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Las temperaturas mínimas bajo cero fueron:
– Majalca: -5°C.
– Temósachi: -3°C.
– San Juanito: -2.5°C.
– El Vergel: -2.5°C.
– Creel: -2.1°C.
– Guachochi: -2.1°C.
– Madera: -2°C.
– Cuauhtémoc: -2°C.
– Basaseachi: -1.9°C.
– Nuevo Casas Grandes: -1.4°C.
– Janos: -0.9°C.
– Ahumada: -0.5°C.
En Ciudad Juárez se registró una mínima de 3.1°C; Ojinaga, 3.7°C; Delicias, 4°C; Camargo, 4.6°C; Jiménez, 5.4°C, y Parral, 6.1°C.
Para este viernes se prevé un ambiente de muy frío a frío durante la mañana y templado por la tarde, con heladas en la región serrana, cielos mayormente despejados y vientos de entre 5 y 15 kilómetros por hora, sin probabilidades de lluvia según el reporte.
En Chihuahua capital y Ciudad Juárez se espera una temperatura máxima de 20°C.
Protección Civil informó que la primera tormenta invernal mantiene su trayectoria principalmente sobre el occidente y centro del país.
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