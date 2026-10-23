Chihuahua analiza cómo aplicará restricciones al uso de celulares en escuelas

Viernes 23 de octubre de 2026

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inició un proceso de análisis y consulta para definir cómo se aplicarán en Chihuahua los nuevos lineamientos federales que restringen el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante la jornada escolar.

El subsecretario de Educación, Guillermo Márquez Lizalde, informó que, por instrucción del secretario Francisco Gutiérrez Dávila, los días 19 y 20 de octubre se realizó un foro con especialistas para analizar los alcances del acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Explicó que se busca involucrar a maestros, directivos, supervisores, jefes de sector y coordinadores para que las propias comunidades educativas aporten propuestas antes de establecer los lineamientos que aplicará Chihuahua.

De acuerdo con los primeros análisis, numerosas escuelas de educación básica en el estado ya cuentan con reglas internas que limitan el uso de teléfonos celulares, aun sin existir hasta ahora una disposición que las obligara.

“Lo queremos un poco armonizar o adoptar aquí en el estado de Chihuahua, pero con la participación de todos los actores”, señaló Márquez Lizalde.

El Acuerdo 09/09/26 de la SEP entrará en vigor a nivel nacional el próximo 3 de noviembre y contempla restricciones para el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos personales durante la jornada escolar, incluido el recreo, en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

La disposición contempla excepciones cuando los dispositivos sean utilizados con una finalidad pedagógica previamente establecida, ante emergencias o por necesidades relacionadas con salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

El acuerdo no establece una prohibición general para llevar celulares a la escuela, sino restricciones para utilizarlos durante la jornada. Tampoco determina un procedimiento único para guardar o resguardar los equipos, aspecto que Chihuahua busca definir con la participación de las comunidades educativas.