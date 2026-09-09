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Miércoles 9 de septiembre de 2026

Chihuahua apuesta por convertir biogás en energía y recursos

El gas que diariamente producen los residuos depositados en el Relleno Sanitario de Chihuahua podría dejar de representar únicamente un problema ambiental para convertirse en una fuente de energía y generar beneficios económicos para el Municipio.

Regidores del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron los lineamientos para avanzar en la creación y operación de “Biogás Chihuahua”, proyecto que plantea aprovechar el biogás generado por la descomposición de los residuos sólidos urbanos.

La propuesta fue respaldada en las Comisiones Unidas de Hacienda y Planeación y de Obras y Servicios Públicos, como parte del proceso para establecer un esquema de participación con empresas privadas que permita aprovechar este recurso.

En el proyecto participan Biogás de Juárez S.A. de C.V. y Gases de Metano S.A. de C.V., empresas relacionadas con la infraestructura para la extracción, conducción y quema del biogás generado en el Relleno Sanitario.

Documentos oficiales registran una inversión superior a 31.4 millones de pesos en infraestructura destinada a la extracción, conducción y quemado del biogás correspondiente a la celda dos.

El planteamiento de Biogás Chihuahua busca ir más allá de la quema controlada del gas y avanzar hacia su aprovechamiento energético, convirtiendo un subproducto de la basura en un recurso con potencial económico.

De concretarse las siguientes etapas, Chihuahua buscaría transformar parte de los residuos que genera diariamente la ciudad en energía, aprovechamiento ambiental y posibles ingresos para las finanzas municipales.

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