Chihuahua buscará atraer inversiones de semiconductores en SEMICON West 2026

Viernes 9 de octubre de 2026

El Gobierno del Estado buscará atraer nuevas inversiones de la industria de semiconductores durante SEMICON West 2026, encuentro que se realizará del 13 al 15 de octubre en San Francisco, California.

La participación será encabezada por la Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua (Prodech), que contará con un espacio para promover las capacidades industriales de la entidad ante empresas, inversionistas y proveedores del sector.

El objetivo será establecer contactos con compañías estratégicas, identificar proyectos de inversión y generar nuevas oportunidades de negocio para la industria instalada en Chihuahua.

Entre los principales temas del encuentro se encuentran la inteligencia artificial, el empaquetado avanzado de chips, la manufactura inteligente, la movilidad y la tecnología médica.

Como parte de la promoción, el Estado destacará que durante 2025 el sector eléctrico y electrónico de Chihuahua registró más de 70 mil millones de dólares en exportaciones, además de contar con más de 170 empresas certificadas y más de 187 mil empleos.

A través de la estrategia Invest in Chihuahua, la delegación buscará posicionar al estado como un destino competitivo para la manufactura avanzada y fortalecer su participación en las cadenas de suministro de América del Norte.