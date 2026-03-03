Chihuahua cae al lugar 28 en vacunación contra el sarampión tras liderar estrategia en 2025

Martes 3 de marzo de 2026

El estado de Chihuahua descendió al lugar 28 a nivel nacional en aplicación de la vacuna contra el sarampión, luego de haber ocupado durante varios meses el primer sitio, al ser la entidad con el brote más significativo durante gran parte de 2025.

De acuerdo con la información presentada esta mañana en la conferencia sobre la estrategia nacional contra el sarampión, actualmente la entidad con mayor número de dosis aplicadas es el Estado de México, con un total de un millón 277 mil vacunas administradas entre el 12 de febrero y el 2 de marzo. En contraste, en Chihuahua se reportaron 47 mil dosis aplicadas en el mismo periodo.

El informe también señala que son 11 los estados donde las autoridades sanitarias han intensificado las campañas de inmunización, como parte de las acciones para contener y prevenir nuevos brotes. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para completar esquemas de vacunación, especialmente en niñas y niños, a fin de fortalecer la protección comunitaria.