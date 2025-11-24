El Estado

Lunes 24 de noviembre de 2025

Chihuahua combate 598 incendios forestales y avanza en programas de reforestación durante 2025

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado de Chihuahua informó que, durante este año, se atendieron 598 incendios forestales, mediante acciones coordinadas con la Coordinación Estatal de Protección Civil, Conafor, Conanp, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, combatientes locales, municipios y Unidades de Manejo Forestal.

Los municipios con mayor incidencia de siniestros fueron Guadalupe y Calvo, Madera, Guachochi, Bocoyna, Balleza, Carichí, Casas Grandes, Chínipas, Guazapares, Guerrero, Ocampo, Urique y Uruachi. A lo largo de la temporada se realizaron reuniones constantes de evaluación y estrategia, y actualmente se mantienen sesiones mensuales de seguimiento para reforzar acciones de prevención de cara a 2026.

Además del combate a incendios, la SDR destacó su compromiso ambiental, impulsando acciones de reforestación en 29 hectáreas del estado, como parte de un esfuerzo integral para proteger los ecosistemas chihuahuenses y fomentar la recuperación de zonas afectadas por siniestros.

Productores y transportistas bloquean ocho tramos carreteros y aduanas en Chihuahua

