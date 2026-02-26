Chihuahua cuenta con 283 “Puntos Naranja” para protección de mujeres en situación de riesgo

Jueves 26 de febrero de 2026

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) informó que, en lo que va de la actual administración, se han habilitado 283 “Puntos Naranja”, espacios seguros destinados a mujeres, niñas y adolescentes que puedan estar en riesgo por violencia, acoso callejero u otras situaciones que pongan en peligro su integridad.

Estos espacios operan en 24 municipios del estado, incluyendo Aldama, Valle de Allende, Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Madera, Hidalgo del Parral, Ojinaga, entre otros. Los Puntos Naranja brindan resguardo temporal y permiten la canalización oportuna de las mujeres hacia servicios de atención y protección.

La estrategia funciona gracias a la colaboración de empresas e instituciones públicas, quienes se suman para ofrecer estos espacios de seguridad en la vía pública. Cada punto está claramente señalizado con un cartel que dice: “Punto Naranja. Zona segura para mujeres. ¿Necesitas ayuda? Aquí te podemos auxiliar”, para que cualquier persona pueda identificar rápidamente un lugar seguro.

Entre los sitios donde se ubican estos Puntos Naranja destacan el Tribunal Superior de Justicia (avenida Niños Héroes, zona Centro), el Instituto Estatal Electoral (avenida División del Norte), el Edificio Héroes de la Revolución (avenida Venustiano Carranza, zona Centro), el Edificio Eloy S. Vallina, la Plaza de Armas, así como comercios como Farmacias del Ahorro y gasolineras US Fuel.

La implementación de los Puntos Naranja forma parte de las acciones preventivas del ICHMujeres para garantizar la protección, seguridad y bienestar de las mujeres en todo el estado de Chihuahua.