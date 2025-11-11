Chihuahua

Chihuahua encabeza cifras de homicidios dolosos en octubre, reporta el SESNSP

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que Chihuahua fue el estado con mayor número de homicidios dolosos en octubre de 2025, al concentrar el 9.2% de las víctimas registradas en todo el país.

De acuerdo con el reporte presentado en Palacio Nacional, durante el mes pasado se contabilizaron 155 víctimas en la entidad, superando a Guanajuato (145), Sinaloa (130), Baja California (121) y Estado de México (120). En conjunto, estas siete entidades concentraron el 51% del total nacional de homicidios dolosos.

El informe detalló que el promedio nacional fue de 52.78 casos, y aunque en términos generales se mantiene una tendencia estable respecto a meses anteriores, Chihuahua presentó un repunte en la incidencia delictiva que lo colocó a la cabeza del país.

Entre enero y octubre de 2025, el estado también se posicionó como la segunda entidad con más homicidios acumulados, solo detrás de Guanajuato, al registrar 1,527 víctimas, equivalentes al 7.6% del total nacional.

Figueroa Franco señaló que el Gobierno Federal mantiene un seguimiento puntual a las entidades con mayor concentración delictiva, en coordinación con autoridades locales y federales, con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad y prevención en las zonas más afectadas por la violencia.

Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

