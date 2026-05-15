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Viernes 15 de mayo de 2026

Chihuahua, entre los destinos preferidos por turistas chinos en México

El estado de Chihuahua se posiciona como uno de los destinos de mayor interés para turistas provenientes de China, de acuerdo con el reporte presentado este viernes durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República por la Secretaría de Turismo de México.

Según los datos expuestos por la dependencia federal, a diferencia de visitantes de otros países que suelen priorizar destinos de playa, los turistas chinos muestran interés por experiencias distintas, relacionadas con cultura, naturaleza, historia y turismo de aventura.

En el informe también se destacó que mes con mes se ha registrado un incremento en la llegada de visitantes chinos al país en comparación con las cifras reportadas durante el año anterior.

Autoridades federales señalaron que este comportamiento representa una oportunidad para entidades como Chihuahua, que cuenta con atractivos turísticos como Barrancas del Cobre, Creel y diversos destinos culturales y de naturaleza que han despertado interés en el mercado asiático.

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