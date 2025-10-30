El Estado

24.5°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 30 de octubre de 2025

“Chihuahua es aventura” celebrará 30 años de FITA con 100 eventos

Chihuahua se prepara para celebrar los 30 años del Festival Internacional de Turismo y Aventura (FITA), creado en 1997, con una edición especial que contará con 100 eventos. En 2025, el festival registró una derrama económica superior a los 317 millones de pesos a través de 90 eventos realizados en 43 municipios del estado.

La Secretaría de Turismo de Chihuahua informó que esta conmemoración marca tres décadas de éxito en la promoción del turismo deportivo y de naturaleza, consolidando a FITA como un motor clave para la economía regional y el desarrollo turístico estatal.

Con el lema “Chihuahua es aventura”, la dependencia estatal convocó a organizadores de eventos de aventura a sumarse a la celebración. La convocatoria estará abierta del 5 de noviembre al 12 de diciembre de 2025.

El Festival Internacional de Turismo y Aventura nació en 1997 en la localidad de Creel, con el objetivo de dinamizar la economía regional y atraer visitantes. La Secretaría de Turismo reconoció el papel fundamental de Alejandra Villalobos, precursora del proyecto desde sus inicios.

Las autoridades destacaron que la edición de 2025 del festival no solo reforzó el modelo de turismo deportivo y de naturaleza, sino que también proyecta un crecimiento nacional para el evento, apuntando a consolidar a Chihuahua como un destino líder en actividades de aventura.

