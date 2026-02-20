El Estado

Chihuahua estrena unidad móvil de NutriChihuahua para atención alimentaria itinerante

La gobernadora María Eugenia Campos presentó la nueva unidad móvil de NutriChihuahua, una estrategia orientada a fortalecer la atención alimentaria en el estado.

Se trata de un camión totalmente equipado para preparar y distribuir alimentos gratuitos directamente en las zonas de mayor necesidad, funcionando como un comedor comunitario móvil.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, explicó que la unidad permitirá ofrecer más de mil 100 platillos mensuales, con comidas sanas, variadas y suficientes, y podrá desplazarse a colonias, comunidades o puntos sin infraestructura fija.

Características de la unidad móvil:

Equipamiento completo: plancha, quemadores industriales, freidora, baño maría, refrigerador, microondas, licuadora, tarja con depósitos de agua potable y residual, extractor industrial, gabinetes de almacenamiento, generador eléctrico, equipo de gas y sistema de climatización.

Accesibilidad: elevador para adultos mayores y personas en silla de ruedas, salidas de emergencia, equipo de seguridad y primeros auxilios.

Capacidad: atención cómoda para 14 personas en el interior, con mobiliario y toldo exterior para ampliar el servicio.

Función emergente: puede desplegarse ante desastres naturales o contingencias para apoyar a las personas afectadas.

Con este modelo, el Gobierno del Estado busca garantizar que a nadie le falte alimento, acercando la asistencia de manera directa y eficiente a quienes más lo requieren.

