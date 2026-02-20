Chihuahua estrena unidad móvil de NutriChihuahua para atención alimentaria itinerante

Viernes 20 de febrero de 2026

La gobernadora María Eugenia Campos presentó la nueva unidad móvil de NutriChihuahua, una estrategia orientada a fortalecer la atención alimentaria en el estado.

Se trata de un camión totalmente equipado para preparar y distribuir alimentos gratuitos directamente en las zonas de mayor necesidad, funcionando como un comedor comunitario móvil.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, explicó que la unidad permitirá ofrecer más de mil 100 platillos mensuales, con comidas sanas, variadas y suficientes, y podrá desplazarse a colonias, comunidades o puntos sin infraestructura fija.

Características de la unidad móvil:

Equipamiento completo: plancha, quemadores industriales, freidora, baño maría, refrigerador, microondas, licuadora, tarja con depósitos de agua potable y residual, extractor industrial, gabinetes de almacenamiento, generador eléctrico, equipo de gas y sistema de climatización.

Accesibilidad: elevador para adultos mayores y personas en silla de ruedas, salidas de emergencia, equipo de seguridad y primeros auxilios.

Capacidad: atención cómoda para 14 personas en el interior, con mobiliario y toldo exterior para ampliar el servicio.

Función emergente: puede desplegarse ante desastres naturales o contingencias para apoyar a las personas afectadas.

Con este modelo, el Gobierno del Estado busca garantizar que a nadie le falte alimento, acercando la asistencia de manera directa y eficiente a quienes más lo requieren.