Chihuahua fortalece la seguridad con 416 redes vecinales

Lunes 23 de febrero de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre la formación de 416 redes vecinales en distintos municipios del estado, como parte de las estrategias de prevención del delito.

Gilberto Loya Chávez, titular de la dependencia, señaló que más de 600 integrantes de estas redes participaron recientemente en un acto en Parral, donde se presentaron los resultados y el trabajo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

El objetivo de estas redes es fortalecer la coordinación entre vecinos y autoridades locales para prevenir delitos y mejorar la seguridad comunitaria. Las redes se han constituido en municipios como Camargo, Saucillo, Delicias, Mioqui, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Santa Bárbara, Ciudad Juárez y Parral, y se mantiene su organización y operación local.

Las autoridades atribuyeron los avances al estilo de gobernar de la gobernadora Maru Campos, basado en puertas abiertas, escucha activa y presencia constante, y anunciaron que continuarán implementando el modelo en otros municipios para consolidar la participación ciudadana como un pilar en la construcción de la paz en Chihuahua.