Chihuahua

10.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de octubre de 2025

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

A partir de este lunes, entró en operación la nueva licencia de conducir digital en el estado de Chihuahua, así lo anunció el subsecretario de Movilidad, César Komaba, quien destacó que el documento tendrá validez oficial en todo el país y podrá descargarse directamente al teléfono móvil.

“A partir del día de hoy sale ya a funcionar la licencia digital. Esta licencia es una innovación que todo el país la va a tener y es un trámite que se hace entre la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana Federal”, explicó Komaba.

Según el funcionario, las y los automovilistas con licencias emitidas a partir de 2023 serán los primeros en poder acceder a esta nueva versión digital. La licencia podrá obtenerse a través de la aplicación móvil Licencia Digital Chihuahua, disponible para descarga en las tiendas de Google Play y App Store. El trámite requiere únicamente el registro del correo electrónico y la CURP del usuario.

Komaba señaló que esta medida beneficiará a más de 946 mil ciudadanos registrados actualmente en el padrón estatal de licencias. La aplicación conectará directamente con la base de datos estatal para verificar y validar la autenticidad del documento digital.

Además de facilitar el acceso a los documentos oficiales, la nueva plataforma también integrará mecanismos de control en casos de suspensión o sanción de la licencia.

“Si por alguna razón su licencia es suspendida, va a aparecer así en la aplicación, en color rojo. El oficial podrá identificar al conductor y aplicar la medida correspondiente”, detalló el subsecretario.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado busca modernizar los trámites de movilidad y digitalizar servicios públicos, brindando a la ciudadanía una herramienta segura, práctica y con reconocimiento legal a nivel nacional.

Aprueban reforma al IEPS para 2026: aumentan impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Regresa el debate sobre el Fonden tras inundaciones; Sheinbaum anuncia investigación por corrupción

Fallece Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de KISS, a los 74 años

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Regresa el debate sobre el Fonden tras inundaciones; Sheinbaum anuncia investigación por corrupción
Fallece Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de KISS, a los 74 años
Acepta Olivia Franco disculpas de Miguel Riggs y pide trabajar en respeto
Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal
Vocera del Municipio de Chihuahua rechaza acusaciones de ex candidatos de Morena
Productores bloquean carretera Ahumada-Ciudad Juárez en protesta por crisis del campo
No importan los colores, lo importante es representar a las mujeres: Joss Vega y Nancy Frías
Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Refuerza SSPE coordinación para atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua
Aprueba Estado obras del Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025
Propone Rosana Díaz reforma para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado