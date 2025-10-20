Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Lunes 20 de octubre de 2025

A partir de este lunes, entró en operación la nueva licencia de conducir digital en el estado de Chihuahua, así lo anunció el subsecretario de Movilidad, César Komaba, quien destacó que el documento tendrá validez oficial en todo el país y podrá descargarse directamente al teléfono móvil.

“A partir del día de hoy sale ya a funcionar la licencia digital. Esta licencia es una innovación que todo el país la va a tener y es un trámite que se hace entre la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana Federal”, explicó Komaba.

Según el funcionario, las y los automovilistas con licencias emitidas a partir de 2023 serán los primeros en poder acceder a esta nueva versión digital. La licencia podrá obtenerse a través de la aplicación móvil Licencia Digital Chihuahua, disponible para descarga en las tiendas de Google Play y App Store. El trámite requiere únicamente el registro del correo electrónico y la CURP del usuario.

Komaba señaló que esta medida beneficiará a más de 946 mil ciudadanos registrados actualmente en el padrón estatal de licencias. La aplicación conectará directamente con la base de datos estatal para verificar y validar la autenticidad del documento digital.

Además de facilitar el acceso a los documentos oficiales, la nueva plataforma también integrará mecanismos de control en casos de suspensión o sanción de la licencia.

“Si por alguna razón su licencia es suspendida, va a aparecer así en la aplicación, en color rojo. El oficial podrá identificar al conductor y aplicar la medida correspondiente”, detalló el subsecretario.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado busca modernizar los trámites de movilidad y digitalizar servicios públicos, brindando a la ciudadanía una herramienta segura, práctica y con reconocimiento legal a nivel nacional.