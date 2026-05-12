Chihuahua lidera cifra nacional de homicidios dolosos durante abril

Martes 12 de mayo de 2026

El estado de Chihuahua se ubicó en el primer lugar nacional en homicidios dolosos durante abril, de acuerdo con las estadísticas presentadas este lunes durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República.

Según el reporte oficial, en la entidad se registraron 129 homicidios dolosos durante el mes pasado, misma cifra reportada en Guanajuato, colocándose ambas entidades en la posición más alta del país.

En tercer lugar se ubicó Morelos con 112 casos, mientras que Baja California y Sinaloa registraron 101 homicidios cada uno.

En contraste, Yucatán reportó la menor incidencia a nivel nacional con apenas dos homicidios dolosos, misma cifra registrada en Baja California Sur.

Pese a encabezar la estadística mensual, las cifras oficiales señalan una reducción en la violencia homicida en Chihuahua al comparar el primer cuatrimestre de 2026 con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el informe presentado por el Gobierno Federal, la entidad registra una disminución del 18.6 por ciento en el promedio diario de homicidios respecto al año anterior.