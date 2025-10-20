Chihuahua lidera la tasa de mortalidad por cáncer de mama en México; PAN propone Cartilla Rosa de Salud Integral

Lunes 20 de octubre de 2025

Entre 2015 y 2024, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres en México registró un preocupante aumento, pasando de 15.7 a 18.7 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Chihuahua encabeza esta estadística a nivel nacional con una tasa de 27.6, muy por encima de la media nacional y seguido por Baja California Sur con 24.0.

El cáncer de mama, una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células en los senos que pueden formar tumores y diseminarse a otras partes del cuerpo, fue la principal causa de muerte entre tumores malignos en 2024, con un 99.2% de los casos registrados en mujeres.

La mayor incidencia de fallecimientos se concentra en mujeres de entre 50 y 59 años, con una tasa de 30.6 muertes por cada 100 mil, sumando 2,121 defunciones. En el grupo de mujeres mayores de 80 años, la tasa alcanza su pico con 79.6 muertes. Además, el 74.9% de las mujeres que murieron por esta causa eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el 16% correspondió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ante este escenario, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chihuahua impulsa la creación de la "Cartilla Rosa de Salud Integral", una propuesta que busca convertirse en una herramienta preventiva para la detección temprana del cáncer de mama y el seguimiento integral de la salud femenina.

Esta cartilla, que estaría disponible en formato físico y digital, funcionaría como un "pasaporte preventivo" para mujeres mayores de 18 años, con recordatorios para la autoexploración mamaria, citas para mastografías, seguimiento ginecológico, así como consejos sobre nutrición, hábitos saludables y servicios de salud mental.

Para su implementación, la iniciativa requiere una reforma a la Ley General de Salud que obligue a la Federación a destinar un presupuesto anual para garantizar la distribución y renovación de esta cartilla en hospitales, clínicas y centros comunitarios en todo el país.

La propuesta representa un esfuerzo para combatir las altas tasas de mortalidad por cáncer de mama en Chihuahua y mejorar la atención preventiva, con la esperanza de disminuir la cifra de muertes en los próximos años.