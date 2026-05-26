Chihuahua mantiene liderazgo minero pese a caída del 34% en valor de producción

Martes 26 de mayo de 2026

El valor de la producción minera en Chihuahua alcanzó los 7 mil 947 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, lo que representó una disminución anual del 34.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con información del Centro de Información Económica y Social (CIES), basada en datos de la Estadística de la Industria Minerometalúrgica.

A pesar de la contracción, la entidad se mantiene como uno de los principales referentes mineros del país al ubicarse en el tercer lugar nacional por valor acumulado de producción durante los primeros tres meses del año.

El informe señala que la reducción observada en Chihuahua coincide con una tendencia registrada en otras entidades mineras del país, influenciada por factores relacionados con los mercados internacionales y las variaciones en los precios de los metales.

La actividad minera estatal se concentra principalmente en los municipios de Chínipas, Ocampo, Guadalupe y Calvo y Santa Bárbara, que en conjunto generan el 69.9 por ciento del valor total de la producción minera de la entidad.

En cuanto a la extracción de minerales, Chihuahua continúa ocupando posiciones relevantes a nivel nacional. Durante 2026 se colocó en el segundo lugar en producción de plata, con una aportación del 17.4 por ciento del total nacional, así como en plomo, donde contribuyó con el 15.4 por ciento de la producción del país.

Asimismo, el estado se ubicó en el cuarto lugar nacional en producción de oro, al aportar el 12.3 por ciento del total nacional, consolidando su importancia dentro del sector minero mexicano.

En materia laboral, Chihuahua también destaca por su generación de empleo. Durante abril de 2026 registró 11 mil 030 trabajadores asegurados en la industria minera, cifra que lo posicionó en el cuarto lugar nacional, con una participación del 8.65 por ciento del empleo formal minero del país.

Respecto a los salarios, el ingreso promedio diario en el sector fue de mil 056.7 pesos, aunque algunos municipios superan ampliamente esta cifra. Destacan Madera, con un salario promedio de mil 861.3 pesos diarios; Chínipas, con mil 640.8 pesos; y Ocampo, con mil 569.1 pesos diarios.

El reporte concluye que, pese a la disminución en el valor de producción registrada durante el arranque de 2026, la minería continúa siendo una actividad estratégica para Chihuahua, tanto por su aportación a la economía estatal como por la generación de empleos y salarios competitivos en diversas regiones de la entidad.