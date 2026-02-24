Chihuahua

Chihuahua mantiene operativo “anti Mencho” tras violencia en el país

El director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Julio César Salas, informó que sigue vigente el operativo especial denominado “anti Mencho”, implementado tras los hechos violentos registrados el pasado domingo, relacionados con la muerte de un objetivo identificado como “El Mencho”.

Salas explicó que, al conocer la situación, se notificó de inmediato al alcalde Marco Bonilla, quien instruyó la activación de grupos especiales y el reforzamiento del blindaje en la capital del estado.

“El alcalde dio la instrucción de activar grupos especiales y establecer un blindaje para la capital”, señaló el funcionario.

El despliegue incluye patrullajes estratégicos, presencia preventiva en puntos prioritarios y coordinación constante con autoridades estatales y federales. Además, el helicóptero de la corporación permanece disponible para apoyo táctico y supervisión aérea si fuera necesario.

El operativo tiene un doble objetivo: brindar prevención y tranquilidad a la ciudadanía de Chihuahua, y reforzar la coordinación con municipios cercanos como Aldama y Aquiles Serdán.

Salas destacó que el operativo permanecerá activo de manera indefinida, sujeto al análisis del comportamiento de los acontecimientos a nivel estatal y nacional: “La instrucción es mantenernos alertas y reforzar la seguridad hasta que la situación se estabilice”.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

