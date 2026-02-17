Chihuahua, modelo nacional para contener el sarampión: Salud

Martes 17 de febrero de 2026

El control del brote de sarampión en el estado de Chihuahua se convertirá en el modelo que será replicado a nivel nacional para contener la enfermedad, afirmó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Durante un informe, el funcionario destacó que México mantiene una incidencia “relativamente baja” de sarampión gracias a las altas coberturas históricas de vacunación y a la confianza de la población en las vacunas. En el último corte, se reportan 9 mil 487 casos acumulados en el último año, 410 más que la semana previa.

Clark García Dobarganes explicó que la vacunación tiene un doble impacto: protege de manera individual —al reducir casos graves y muertes— y colectiva, al limitar la transmisión comunitaria. “Cuando más mexicanos estamos vacunados, menos espacio tiene el virus para crecer”, puntualizó.

El brote inició hace un año en Chihuahua, particularmente en comunidades con baja cobertura de vacunación. Tras una campaña intensiva de aplicación de dosis, los casos activos alcanzaron su punto máximo en mayo y posteriormente comenzaron a descender de forma sostenida hasta prácticamente desaparecer en 2026.

Con base en esta experiencia, la estrategia nacional contempla vacunación intensiva en zonas con brotes activos y vacunación preventiva en regiones donde aún no se registran casos. Actualmente, el sistema de salud dispone de 27 millones de dosis y prevé recibir 17 millones adicionales en los próximos tres meses, con lo que se alcanzaría un total cercano a 48 millones disponibles hacia mayo.

Las cifras semanales muestran una aceleración en la campaña: de 270 mil dosis aplicadas en la primera semana del año se pasó a cerca de 1.7 millones en la semana del 7 al 13 de febrero. La meta es alcanzar 2.5 millones de aplicaciones por semana, lo que permitiría aplicar en dos semanas lo que anteriormente se aplicaba en un año.

El subsecretario reiteró que existe abasto suficiente de vacunas e hizo un llamado a la población a completar los esquemas, especialmente en niñas y niños, al subrayar que la inmunización es la principal herramienta para evitar nuevos brotes en el país.