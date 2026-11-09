“Chihuahua no se entrega”: Maru Campos rechaza versiones sobre acercamiento con Morena

Lunes 9 de noviembre de 2026

La gobernadora María Eugenia Campos Galván rechazó las versiones que la vinculaban con un supuesto acercamiento a fuerzas políticas distintas al Partido Acción Nacional (PAN) y aseguró que Chihuahua mantiene firme su posición política.

Luego de la celebración del Consejo Estatal del PAN, realizado el sábado, la mandataria afirmó que el partido atraviesa por un momento de unidad interna, situación que, a su consideración, ha provocado nuevos señalamientos desde el ámbito federal.

Campos Galván hizo referencia a las versiones difundidas semanas atrás, en las que presuntamente se le ubicaba políticamente “del otro lado”, y sostuvo que dichas afirmaciones no corresponden con su postura.

“Chihuahua no se entrega, es de los chihuahuenses y merecen lo mejor”, expresó la gobernadora.

La titular del Ejecutivo estatal consideró que los ataques políticos están relacionados con la unidad mostrada por Acción Nacional durante su reciente encuentro partidista.

Sus declaraciones se producen en medio del escenario político rumbo al proceso electoral de 2027, en el que las distintas fuerzas políticas comienzan a definir sus estrategias y posicionamientos en Chihuahua.

La gobernadora reiteró su respaldo a la unidad del PAN y defendió la importancia de mantener una postura enfocada en los intereses de los chihuahuenses.