Chihuahua participará en Jornada Nacional de Reforestación 202

Miércoles 5 de agosto de 2026

La gobernadora Maru Campos participó este miércoles, de manera virtual, en la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la presentación de la Jornada Nacional de Reforestación 2026.

La actividad se realizará el próximo 9 de agosto y contempla acciones para impulsar la recuperación de los bosques.

En Chihuahua, la reforestación se llevará a cabo en el municipio de Bocoyna, sede definida por la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El Gobierno del Estado colaborará con brigadistas especializados y el equipo necesario para preparar el terreno y realizar la plantación de árboles.