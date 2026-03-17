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Martes 17 de marzo de 2026

Chihuahua podría operar con menos regidores; plantea Bonilla Cabildo de 15 integrantes

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, afirmó que el Ayuntamiento capitalino podría operar con una reducción en el número de regidores, pasando de su integración actual a un Cabildo de 15 miembros.

El edil señaló que, aunque la medida implicaría una mayor carga de trabajo —principalmente en comisiones—, la operatividad del Cabildo no se vería comprometida. Indicó además que el ajuste podría generar ahorros en el gasto público, aunque estos no serían de gran impacto.

“Podría ayudar en las finanzas, pero no con tanto impacto; a veces queremos ahorrar centavos y terminamos perdiendo pesos”, expresó.

Bonilla agregó que esta visión coincide con el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la necesidad de gobiernos más austeros, con estructuras más compactas y eficientes.

Definirá PAN reglas rumbo a 2027

En otro tema, el alcalde informó que participará en la próxima sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, donde se establecerán las reglas para los procesos electorales en 17 estados con miras a 2027.

Precisó que en Chihuahua ya se realizó una mesa de aspirantes convocada por el comité estatal del partido, en la que se alcanzaron acuerdos sobre los lineamientos que serán enviados al Comité Ejecutivo Nacional para su revisión y eventual aprobación.

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