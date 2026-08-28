Chihuahua recibe premio nacional por programa contra la desnutrición infantil

Viernes 28 de agosto de 2026

El Gobierno del Estado de Chihuahua recibió el Premio de Innovación Pública NovaGob México 2026, en la categoría de Innovación en Desarrollo Social, por el Programa Intersectorial para la Atención a la Desnutrición Infantil.

La estrategia busca fortalecer la detección, atención y seguimiento de niñas y niños con problemas de desnutrición, mediante la coordinación de distintas instituciones y especialistas.

El reconocimiento fue recibido en Guadalajara por Sandra Caraveo Olivos, directora del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, y el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza.

El proyecto fue desarrollado por Alejandra García García y Diana Manzanera Ornelas, y fue reconocido durante el Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública NovaGob México, que distingue iniciativas gubernamentales que generan soluciones de valor público y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.